PSP-ja të zgjidh rastet e montuara ndaj shqiptarëve – (VIDEO)

Profesori universitar dhe njohësi politikës në Maqedoni Qashif Bakiu, së bashku me Bashkim Bakiun nga Instituti për Hulumtimin e Politikave dhe Qeverisjes së Mirë kanë qenë të ftuar në emisionin ”Fol Tash” në Televizionin Koha ku kanë folur për ngjarjet e fundit politike në vend. Edhe Bashkim Bakiu por edhe Qashif Bakiu kanë thënë se Prokuroria Speciale Publike duhet të veprojë me shpejtësi rreth rasteve të montuara nëpër gjykata dhe mos të humb kohë me raste tjera.

Gjithashtu, Bashkim Bakiu e spjegoi rolin e anketës së fundit të realizuar nga Instituti ku punon ai dhe tha se kjo anketë është ndër një më të besueshme në Maqedoni. Qashif Bakiu foli për ndikimin e zgjidhjes së krizës politike në shoqëri. Përndryshe, emisioni ”Fol Tash” me Venhar Ramadanin transmetohet çdo të hënë nga ora 21:40. Ju ftojmë ta ndiqni. /Tv Koha/