Qeveria sot ka vendosur për bujqit dhe parandalimin e keqpërdorimit të fondeve

Qeveria e Maqedonisë ka mbajtur mbledhjen e saj të 8-të në të cilën janë marrë vendime në interes të bujqive të dëmtuar, për mbrojtjen e parave të taksapaguesve nga keqpërdorimi për shkak të indikacioneve të vendimeve të paligjshme nën qeverinë e mëparshme, dhe për të siguruar kushte për të realizuar Super Kupën e UEFA-s këtë verë në Shkup, në të cilat janë trashëguar të meta serioze.

Vendimi i Qeverisë për mbështetje shtesë financiare për bujqit – prodhuesit e pjeshkëve të cilësisë së dobët. Bëhet fjalë për mbështetje financiare për prodhuesit e pjeshkëve, me çmim blerës për 5 denarë, në periudhën prej 12.06 – 30.06 që do të përdoret në kapacitetet e përpunimit. Për të ndihmuar këto bujq, qeveria vendosi për të siguruar mbështetje financiare shtesë për pjeshkë në një çmim të ulët për shkak të cilësisë së dobët, deri në 6 denarë për kilogram.

Qeveria në mbledhjen e sotme vuri në dukje se gjatë periudhës së fushatës parazgjedhore, Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë ka marrë vendim të financojë shoqata dhe fondacione me mjete nga buxheti që kapin vlerën e rreth 50 milion apo 850 mijë euro. Për shkak se ka indikacione serioze të keqpërdorimit të parave të taksapaguesve, qeveria i ka besuar Sekretariatit të Përgjithshëm të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të ndaluar procedurën për ndarjen e fondeve buxhetore të këtyre shoqatave dhe fondacioneve. Është vendosur që Ajo të informohet Zyra Shtetërore për Revizion të rishqyrtojë vendimin e mëhershëm për dhënien e këtyre fondeve, dhe nëse ka bazë për abuzime, për të hapur një hetim të shpenzimeve të paligjshme të parave të buxhetit.

Duke pasur parasysh se ka dyshime për keqpërdorime në tenderin e shpallur nga ELEM në vlerë prej34 milionë eurove, për furnizim me pajisje për mbetje minerare, qeveria vendosi që t’i imponojë Bordit Mbikëqyrës të ELEM të anuloj vendimin e furnizimit (prokuimit) publik të shpallur dhe për këtë ta njoftojë Qeverinë. Qeveria mbështet sigurimin e makinerisë për ELEM, në vend të shfytëzimit të makinerisë së kompanive të jashtme, për të cilat janë shpenzuar shuma të mëdha parash të qytetarëve, por në rastin konkret ka indikacione serioze për lëshime dhe favorizime të kompanive dhe për këtë shkak është ndërmarrë ky hap.

Në seancën e sotme të Qeverisë janë konstatuar gabime të rënda nga ana e ndërmarrjeve që janë kompetente për realizimin dhe sigurimin e mbajtjes së Super Kupës së UEFA në vitin 2017 në Arena Filipi 2, duke pasur parasysh se stadiumi nuk është përgatitur në përputhje standardet e kërkuara të UEFA-s. Me këtë detyrë është ngarkuar Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë, në bashkëpunim me ministritë e tjera kompetente, për të marrë të gjitha masat e nevojshme brenda tri ditëve dhe të gjejnë një mënyrë për të mbajtur Super Kupën e UEFA-s, e cila, siç njoftoi edhe UEFA-ja do të vijë në Shkup më 21 korrik për të shqyrtuar kushtet për organizimin e ndeshjes në mes të Manchester United dhe Real Madrid.

Qeveria ka vendosur për të lejuar hyrjen paqësore të forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara për aktivitet trajnuese në Krivollak. Bëhet fjalë për një ushtrim të parë të këtij lloji në Maqedoni dhe mundësi për vendin tonë që të tregojë gadishmëri logjistike për mbajtjen e ushtrime të tjera të këtilla rajonale në të ardhmen, me çka është vlerësuar si një sinjal i mirë edhe brenda aspiratave të Maqedonisë për anëtarësim në NATO.

Qeveria në seancën e sotme ka detyruar të gjithë ministrat që të deklasifikojnë të gjitha informatat në lidhje me udhëtimet zyrtare dhe përfaqësimet, të cilat parardhësit e tyrei kanë udhëhequr si të klasifikuara dhe në të njëjtën kohë edhe ata veprojnë në bazë të vendimit të Qeverisë, përveç nëse bëhet fjalë për informacion duhet mbeten të mbrojtura me ligj.