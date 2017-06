Sela me Iliridën ,të kujt jan dy gishtat pas kokës së Selës ? (FOTO)

Kryetari i LR-PDSH, Ziadin Sela ka festuar Fitër Bajramin në gjirin familjar, informon INA.

Ai me këtë rast duke shijuar atmosferën festive ka dalur në foto me vajzën e tij Ilirida. Sela me këtë rast ka ururar të gjithë besimtarët me rastin e kësaj feste:

Pa dyshim se pas çdo sakrifice , mundimi apo lodhjeje vjen shpërblimi, freskia apo e mira dhe gëzimi dhe festa për komunitetin mysliman është festa e Fitër Bajramit, me ç’rast shfrytëzoj rastin që gjithë vëllezërve dhe motrave t’ju uroj festën duke ju dëshiruar paqe, harmoni, lumturi dhe dashuri në familjet e juaja, hapsirat ku jetoni e veproni, vendin ku ndodheni e ku punoni .

Qofshit çdo herë të lumtur dhe festofshim çdo herë së bashku,

me shumë respekt për ju Ziadin Sela ! “, thuhet në mesazhin e tij. (INA)