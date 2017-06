Shkëndija në ndeshjen e parë nikoqir në Strumicë – (VIDEO)

Skuadra e Shkëndijës në garat e sivjetme të Ligës së Evropës do të debutojë si nikoqir e jo si mysafir. Kështu Shkëndija dhe Dacia ndeshjen e parë paraeliminatore në Ligën e Europës do ta luajnë në stadiumin “Mlladost” në Strumicë dhe jo në Moldavi siç ishte raportuar një ditë më parë, pas hedhjes së shortit thuhet në njoftimin e faqes së klubit moldav. Një vendim të tillë e ka marrë UEFA, për shkak të përputhjes së terminëve të skuadrave të Maqedonisë në garat evropiane. Ndeshja e kthimit do të zhvillohet më 6 korrik në qytetin Spee të Moldavisë.

