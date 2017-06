Shkëndija rinovon me Cuculin dhe Junior

Skuadra e Shkëndijës dhe futbollistët e saj Ardian Cuculi dhe Stenio Junior gjejnë gjuhën e përbashkët për të vazhduar bashkëpunimin për të paktën edhe një sezon. Lajmin e bën të ditur klubi tetovar në një komunikatë zyrtare. Cuculi ka hedhur firmën edhe për një vit tjetër, ndërsa Stenio Junior ka nënshkruar për 3 sezone të tjera. Me firmosjen e kontratës me Cuculin dhe Juniorin ekipi ka ruajtur dy pika të rëndësishme, për kampionatin vendor por edhe për garat evropiane. Në fazën e parë të Europa League, Shkëndija do të sfidohet nga moldavët e Dacia.