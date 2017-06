Shoqata e forumit të gruas dhe Këshilli nacional kërkes deri te Ali Ahmeti: Të respektohet ligji për mundësi të barabarta, gratë nga 30% deri më 40% të marrin post në eshalonet e mbetura (DOKUMENT)

Shoqata e forumit të gruas dhe Këshilli nacional për barazi gjinore përmes një letre, deri te kryetari I BDI-së Ali Ahmeti, kanë kërkuar që gratë të përfaqësohen nga 30% deri në 40 % në ndarjen e eshalonëve të dytë dhe të tretë.

Ato kërkojnë respektimin e ligjit për mundësi të barabartë me të cilin garantohen kuotat për përfaqësimin e gruas në opozita udhëheqëse.

“Përderisa është ende ndarja e pozitave të eshalonit të dytë dhe të tretë, apelojmë deri te ju si Kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo me baza demokratike, për respektimin e ligjit për mundësi të barabarta, në atë që gratë nga 30 deri më 40% të përfshihen në të gjitha nivelet dhe pozitat. Jemi në pritje të që kësaj radhe me rekomandimet e juaja do ta respektoni detyrimin ligjor dhe do të inkuadroni më shumë gra në pozitat përkatëse” nënvizohet në kërkesë.