Shqyrtohet mundësia e zgjidhjes së problemeve për gratë shtatzëna rome në Shuto Orizare

Ministrat Carovska, Taravari dhe Ibraimovski, realizuan një takim pune me përfaqësues të Shoqatës së Gjinekologëve ku kanë diskutuar për mbrojten ligjore të grave shtatzëna, me theks të veçantë për gratë rome,

Ministrat shprehën kënaqësi për fillimin e dialogut për gjetjen e zgjidhjes së problemit dhjetëvjeçarë të komunës Shuto Orizare dhe u dakorduan për takim të ri pune me drejtorin e Fondit për sigurim shëndetësor ku do të diskutohen zgjidhjet e mundshme të cilat më pas do të prezantohen në takimin me Shoqatën e gjinekologëve në fund të këtij muaji.