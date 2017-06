Si të parandaloni njollat e djersës në rroba, pa ndryshuar deodorantin tuaj

A nuk do të ishte më mirë që t’i shmangni njollat e djersës nga rrobat tuaja? Këtu janë katër mënyra për t’i parandaluar ato pa ndryshuar deodorantin tuaj.

Vishni një bluzë me mëngë të shkurtra:

Më parë askush nuk i vishte këmishat pa një bluzë me mëngë të shkurtra poshtë dhe kjo ishte një mënyrë për të mos i bërë ato me njolla. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të mos prishur rrobat e kushtueshme.

Hiqni qimet:

Moda e Miley Cyrus për mosdepilimin poshtë sqetullave pak kohë më parë ishte e përkohshme dhe jo shumë e rekomandueshme. Nëse nuk doni njolla djerse dhe aq më pak, dekolorim të tyre, depilohuni rregullisht në sezonin e nxehtë.

Vendosni mbrojtëse te sqetullat:

Mbroni veshjet tuaja delikate, bluzat, këmishat me mbrojtëse që thithin djersën.

Pastrojini menjëherë:

Kur është e mundur, pastroni bluzat e bardha, këmishat, apo çdo lloj veshjeje tjetër menjëherë, nëse ka njolla djerse në këtë pëlhurë. Nëse ju nuk keni kohë për ta pastruar, të paktën lageni vendin në zonat e sqetullave me ujë të ftohtë për të hequr dedorantin ‘antiperspirant’ të mbetur dhe për të ndaluar krijimin e njollave.