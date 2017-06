Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë sot do të organizojë Panair për Punësim në Tetovë.

Panairi, siç paralajmërojnë, do të mbahet në Qendrën për kulturë ‘Ilo Antoki-Smok’ në të cilin do të marrin pjesë punëdhënës dhe të papunë nga rrethina e Tetovës, njofton AIM.

Kjo është pjesë e ciklit të panaireve që Agjencia i realizon në disa qytete më të mëdha nëpër shtet.