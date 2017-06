Taravari dridh mjekët që në mëngjes, kontrolle në Klinikën e Neurologjisë

Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, së bashku me zavendës ministrin Goce Cakarovski, sot patën takim pune me kolegët e Klinikës Universitare për Neurologji në Shkup, me të cilët e pinë kafen e mengjesit dhe biseduan për punën e mëtejshme në klinikë dhe planet e ardhshme.

Kjo do të jetë praktikë e ministrit, së bashku me zavendës ministrin një herë në javë të vizitojnë nga një prej klinikave dhe të bisedojnë me udhëheqësinë dhe të punësuarit në klinikat universitare.

