Taravari sërish godet Todorovin: Krijuat kaos në shëndetësi

Arben Taravari ministri i ri shëndetësis,i cili vjen nga Klinika e Shkupit -reparti neurologjisë,ku punon si neurolog.Ai është anëtar në fakultetin e mjeksisë në Shkup dhe sekretar gjeneral i Aleancës për Shqiptarët,nga rradhët e të cilës mori postin si ministër.

Taravari është ndër mjetë i cili ashpër kritikonte politikat shëndetësore të cilat i kryente qeveria e VMRO-DPMNE -së.Ai gjithashtu ishte pjes e grevës e organizuar nga ana e mjekëve në vitin 2012,kur më shumë se 50 ditë rreth 1500 mjekë-specializant protestuan kundër projektit pages në bazë të suksesit.

Ai bëri të ditur se ky projekt do të ndërpriter,ndërsa drejtorët ekonomik do të shkojnë në histori,gjithashtu do të bëhet revizion financiar për materialet mjeksore ,të cilat kushtuan mbi 100 milion euro./fol.mk