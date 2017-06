Të mërkurën do të votohen zv/ministrave të rinj

Pas arritjes së marrëveshjes misi partnerëve shqiptarë të koalicionit qeverisës për ndarjen e posteve në eshalonin e dytë dhe të tretë, mësohet se votimi i zv/ministrave të rinj do të bëhet të mërkurën. Partitë janë marrë vesh që zv/ministrat e Mbrojtjes, ministrisë së Brendshme, asaj të Financave dhe të Arsimit t’i takojnë BDI-së ndërsa Aleancës për Shqiptarët i takon zv/ministri për Punë dhe Politikë Sociale dhe ai për Transport dhe Lidhje. Ekspertët vlerësojnë se problemi nuk qëndron tek pozicionet, por tek kuadrot të cilët partitë shqiptare do t’i vendosin në pozitat e caktuara.

Ajo nga e cila unë frikësohem se do të ketë ndonjë rezultat në këtë drejtim është fakti përzgjedhjes kadrovike të vetë funksionarëve. Pra, nuk besoj se kuadrot që deri më tani janë zgjedhur dhe nëse të njëjtit nëpërmjet procedure të njëjte zgjidhen edhe nëpër poste të zv/ministrave, atëherë nuk besoj se ato pritjet e eltoratit shqiptarë do të mund të realizohen, jo shkaku rëndësisë së resorëve, por shkaku i përgatitjet profesionale, njohurive të vetë kandidatëve të cilët do të deregohen në këto resorë – deklaroi analisti Xhelal Neziri.

Neziri thotë se pa marr parasysh emrat zv/ministrave dhe sekretarëve shtetërore, Maqedonia duhet patjetër t’i përmbush reformat të kërkuara nga faktori ndërkombëtar.

Rrugë tjetër përveç reformave nuk ka, përkushtimi është, fokusi është mbi Maqedoninë dhe ato reforma patjetër të ndodhin – tha Neziri.

Sa i përket sekretarëve shtetëror 4 do i takojnë BDI-së dhe atë në Mistrinë e Kulturës, Ministrinë e Bujqësisë, Sekretariatin për Marrëveshjen e Ohrit dhe në Ministrinë e Shoqërisë Informatike. Aleancës për Shqiptarët do t’i takojnë 2 sekretarë shtetëror të cilët jo zyrtarisht do të jenë një sekretar shtetëror në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe tjetri në Ministrinë e Drejtësisë.