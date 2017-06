Tetovari dëbon nga shtëpia babain 70-vjeçarë – (VIDEO)

70-vjeçari me iniciale A.Q nga Tetova dje në mëngjes ka denoncuar dhunë të cilën e ka shkaktuar djali i tij 49-vjeçari me iniciale XH.Q si dhe ka kërkuar ndjekje penale, transmeton Televizioni Koha.

Një ditë më parë rreth orës 16.00 sipas rrëfimit të A.Q në shtëpinë në të cilën kanë jetuar së bashku djali XH.Q ka ofenduar dhe i është kërcënuar babait të tij, gjithashtu ka ofenduar edhe gruan e tij, gjegjësisht nusen e A.Q me të cilën nuk pasur marrëdhënie të mira. Menjëherë zenka e tyre verbale ka kulmuar duke i kërcënuar se nuk do ta kenë mirë, që të dy i ka dëbuar nga shtëpia, pas çka kanë qenë të detyruar të qëndrojnë tek të afërmit e tyre. Pak më vonë XH.Q është thirur në stacionin policorë në Tetovë dhe po punohet në zbardhjen e të gjitha detajeve që ndërlidhen me rastin e denoncuar. /Tv Koha/