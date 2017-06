Tradita nga vise të ndryshme të botës: Ushqimet unike që shërbehen për festën e Bajramit (Foto)

Përfundoi muaji i Ramazanit dhe pas agjërimit prej katër javësh sot festohet Bajrami.

Në vende të ndryshme të botës, myslimanët do të mblidhen dhe të urojnë këtë festë duke ngrënë ushqime dhe ëmbëlsira unike për këtë festë,

Megjithëse në gjendje lufte, në Siri do të mblidhen familjarët dhe miqtë, të festojnë duke ngrënë Mamounia. Ky është një lloj pudingu që shërbehet i nxehtë apo i ftohtë, sipër të cilit vendoset kanellë dhe bajame të prera.

Në Egjipt mysafirët priten me Kahk – biskota që përgatitet me mjaltë dhe shërbehen me një gotë qumësht.

Pasi hanë drekë me familje, banorët në Jemen shërbehen edhe me Bint Alsahan, që është një ëmbëlsirë e krijuar nga petë të mbledhura që kanë brenda mjaltë dhe fara nigella.

Kulaqët e brumit të njohura si Bolani, të cilat përmbajnë spinaq, kungull apo patate, janë ushqimi që shërbehet në Afganistan gjatë kësaj feste.

Afro 16 milionë myslimanë që jetojnë në Rusi, festojnë Bajramin duke ngrënë manti që punohen me mish qengji apo viçi. Festimet fillojnë në qendër të Moskës, aty ku ndodhet edhe xhamia më e madhe në vend.

Aseeda është një pjatë me grurë, sipër të cilës i shtohet sos domatesh e që hahet për drekën e Bajramit në Sudan.

Mbi 180 milionë mysliman në Indi festojnë me Sevaiyan ki Kheer që është një specialitet tradicional sipër të cilës hidhen bajamet.

Fillimin e festës së Bajramit në Kinë e shënojnë me You Xiang, që janë brumëra të holla të pjekura gjatë, të cilat shërbehen me supë dhe oriz.

Hari Raya e quajnë Bajramin në Malajzi, teksa atje festohet duke ngrënë Luih. Këto janë ëmbëlsira të vogla, sa një kafshatë, që punohen me gjalpë, vezë të rrahura dhe sheqer.

Ndërkaq, myslimanët në Somali përgatisin Cambaabur, një ushqim me grurë dhe mel, sipër të cilës hidhet sheqer dhe shërbehet me jogurt.