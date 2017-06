Tronditet Kosova nga kjo ngjarje, Shikoni cka i publikojn serbët Ramush Haradinajt

Publicisti Xhevat Rexhaj ka reaguar ndaj një fotografie të kandidatit të kryeministër nga koalicioni PDK-AAK-Nisma, Ramush Haradinaj, me Dushan Janjiq.

Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, Rexhaj ka treguar se më nuk do të shkruajë për Haradinaj

“Phaaaaaa, ah o Ramush qetash e tutje nuk do shkruaj ma per ty, as kritika. Kjo pamje duke mbajtur duart me shkaun e serbisë Dushan Janiq???!!!…pa marre parasysh arsyet tjera”, ka shkruar Rexhaj në Facebook.

Haradinaj ishte takuar fshehtas me Janjiq, madje sipas medias serbe, ky i fundit i ka mbajtur leksione serbe atij.