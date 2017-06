Vërshimet vështirësojnë jetën e banorëve të Porojit (VIDEO)

Reshjet e mbrëmshme të shiut kanë lënë pasoja të rënda në fshatin Poroj të Tetovës ku edhe sot rruga drejt kalimit kufitar Jazhincë ishte e bllokuar dhe e mbuluar me baltë. Tokat pjellore janë dëmtuar tërësisht si dhe janë izoluar, rrugën prej arave ishin të bllokuara. Rrëshqitje të dheut dhe sasi të mëdha të ujit kishin hyrë edhe nëpër oborre duke sjellë me vete mbeturina, baltë dhe shtresa të mëdha të dheut. Banorët ankohen se pas premtimeve të mbrëmshme nga autoritetet komunale, sot deri në orët e pasditës atyre nuk ju ka ardhur asnjë ndihmë. Vërshimet kanë dëmtuar edhe rrjetin e ujësjellësit dhe banorët që mbrëmë kanë ngelur pa ujë, ndërsa ankohen se askush nuk ju ka sjellur ujë për pije.

“Këto vërshimë ndodhin për shkak të vendit i cili gjendet nën fshatin Gjermë, e që shkakton daljen e lumit nga shtarti në fshatin Poroj. Ai vend atje ka shumë ujë. Breshëri i parë që bie atje, këtu mbushet lumi. Dëme ka plot, fusha është mbytur krejt, tërë fshati nuk ka ujë, as për pije e as për higjienë”, tha një banor.

Banorët thonë se problem nuk zgjidhet me pastrimin e rrjedhës së lumit në fshat, por sipas tyre duhet ndërtuar penda në fshatin Gjermë ku dhe buron problemi kryesor. Prej atje vijnë sasi të mëdha të ujit të cilat kishin dëmtuar edhe urat.

“Problemi kryesorë është se këto mbrëmë erdhën, me ministra, me drejtora, erdhën dhe të gjthë premtuan se do bëhet, ndërsa sot nuk kanë ardhur. Ujë njerëzit nuk kanë për pije, ky vend është i izoluar, nuk vijnë më të pyesin. Sot ja ky personi me ekskavator ka ardhur vullnetarisht, askush se ka dërguar. Jo s’ka ujë, duam t’ia prishim oborrin, ta fusim ekskavatorin, ta hapim rrugën që t’iu sjellim ujë njerëzve të pijnë. Këtu janë të izoluara mbi 100 shtëpi. Të gjithë mbrëmë premtuan ndërsa sot s’mundemi t’i zëmë, krejt në takime zyrtare janë”, deklaroi një banor tjetër.

“Edhe ju vetë siç e shihni, intervenimi duhet të bëhet prej lartë, duhet të rregullohet shtrati, duhet të bëhet sanimi atje lartë te fshati Gjermë. Dmth fsahti Gjermë ka rrëshqitje të dheut, aty duhet të rregullohet shtrati që të sanohet problemi”, tha Berzad Isaku, kryetar i Bashkësisë Lokale të Treboshit.