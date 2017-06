VMRO-DPMNE ;Deklarata konfuze e Dimitrovit i rrënon pozitat e ndërtuara në lidhje me emrin

Në reagimin e OBRM-PDUKM thuhet se deklarata konfuze dhe e pamatur e ministrit për Punë të Jashtme, Nikolla Dimitrov, e dhënë për ‘Financial Times’ ka shkaktuar reaksione të fuqishme në mediumet ndërkombëtare gjë që seriozisht dëmton pozitat e krijuara me mund në lidhje me kontestin për emrin me Greqinë,

‘Këto qëndrime janë shfaqur edhe në shumë mediume botërore me renome dhe kjo keqpërdoret nga fqinjët tonë si në rastin e historianit bullgar Bozhidar Dimitrov i cili si zgjidhje për emrin liciton me propozimin ‘Bullgaria jug-perëndimore’, ndërsa LSDM në vend se të reagojë hesht dhe dëmton shtetin’- thuhet në deklaratën e OBRM-PDUKM.