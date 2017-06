VMRO-ja kërkon që të rishqyrtohet marrëveshja me Bullgarinë

VMRO-DPMNE kërkon një pasqyrë më të qartë për atë që kryeministri Zoran Zaev është pajtuar, gjatë vizitës së tij në Sofje, Bullgari, njofton sot ish-presidenti i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski.

“Populli maqedonas kërkon një pasqyrë më të qartë për përmbajtjen e marrëveshjes që Zaev ka rënë dakord për të nënshkruar. Këto tema kanë të bëjnë me identitetin e popullit maqedonas nuk janë dhe nuk duhet të jenë interes ekskluziv as i Zoran Zaevit, e as e LSD. Këto tema janë mbipartiake. Për ne është e kuptueshme që fqiu ynë bullgaria të kenë intereat e tyre dhe të mrojnë ata dhe ti përfaqësojë ata. Atë që nuk mundemi dhe nuk do ta pranojmë është se Zoran Zaev vetë të vendos për tema të cilat janë në interes të veçatnë, kurse para qytetarëve t’ju premtojë debat gjthpërfshirës për shumë pyetje”, ka thënë Veljanoski.

Ai paralajmëron se “Etno-zanafilla e popullit maqedonas është unike dhe për këtë shkak ajo është jashtëzakonisht e rrezikshme për të folur për ‘historinë e përbashkët’.”

“A janë deklaratat e Zoran Zaev për historinë e përbashkët do të thotë se populli maqedonas në të kaluarën ka pasur një të tillë të veçantë? A është Zaev i vetëdijshëm se sa e rrezikshme janë këto teza? Çështja e historisë së përbashkët ka qenë gjithmonë një nga pengesat më të mëdha për të arritur një marrëveshje me Bullgarinë fqinje. Çështja e dytë që ishte edhe ajo një pengesë është çështja e mosndërhyrjes në marrëdhëniet e brendshme të vendeve. Gjegjësisht Bullgaria këmbënguli në kontratë që detyrimi të qëndrojë vetëm për Maqedoninë. A është kjo e pranueshme për Zoran Zaev dhe LSD” – pyet Veljanoski.

Çështja e tretë që është edhe më e ndërlikuar, sipas tij, është çështja e gjuhëve në të cilat do të nënshkruhet marrëveshja.

VMRO-DPMNE ka insistuar dhe do të insistojnë se gjuha maqedonase duhet të specifikohen në mënyrë eksplicite. Çdo përpjekje për të ndërtuar marrëdhënie të mira fqinjësore duhet të kuptojnë respektin e ndërsjellë dhe njohjen e veçantisë, e jo të fshehur pas frazat boshe si “gjuhë të përcaktuar në Kushtetutë.” Ka pasur edhe shumë çështje në marrëveshje, duke filluar nga kërkesa për ndryshimin e teksteve shkollore, e deri tek festimet e përbashkët të disa festave. Qytetarët aktualisht nuk kanë absolutisht asnjë informacion se si është Zoran Zaev ka arritur marrëveshje, e cila është e turpshme dhe e papranueshme”, ka përfunduar Veljanoski.