“Më 2 gusht do të festojmë ‘Ilindenin’ në Republikën e Maqedonisë dhe do të nënshkruajmë marrëveshje për fqinjësi të mirë”, deklaroi kryeministri Zoran Zaev pas takimit me nikoqirin Bojko Borisov në Sofje. Kryeministri bullgar Borisov, siç njofton BGNES, do të vizitoj Maqedoninë dhe do të përkulet para përmendores së historisë së përbashkët.

Related