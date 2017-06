Zaev: Nuk duhet të humbim as një ditë në rrugën euro-integruese (Foto)

Kryeministri Zoran Zaev ka sqaruar atë çfarë i ka thënë eurokomisionerit Johannes Hahn, në takimin e tyre dhe në mbledhjen e veçantë qeveritare.

Ai thotë se e ka porositur eurokomisionerin hahn se Qeveria do që t’u ndihmoje qytetarëve dhe shtetit me proces reformues, duke shtuar se nuk duhet të humbet as edhe një ditë në rrugën euro-integruese.