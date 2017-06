Zhytini duart në uthull dy herë në javë. Kjo grua ju tregon pse…

Kjo është një histori e vërtetë e një gruaje që vuante nga dhimbje të tmerrshme artrirti dhe ajo u përpoq të bënte çdo gjë për të lehtësuar dhimbjen e saj të madhe. Ajo tha se u përpoq t’i shëronte dhimbjet e duarve për disa vite, me medikamente të ndryshme, por pa asnjë sukses. Kështu, ajo u përpoq të gjente shpëtim tek zgjidhjet alternative me përbërës natyralë.

Ajo provoi të zhyste duart e saj në uthull dy herë në javë, pasi u konsultua me mjekun e saj, i cili i sugjeroi të bënte shumë kujdes. Ajo e ka përdorur këtë trajtim për gati 3 muaj dhe tani ndjehet shumë më mirë.

Përbërësit:

1 filxhan uthull

6 gota ujë

Mjaltë

Përgatitja:

Shtojini përbërësit në një enë dhe përziejini mirë që të kombinohen me njëri-tjetrin. Në muajin e parë e përdoreni uthullën e mollës tri herë në javë, dhe më pas dy herë në javë.

Pas kësaj, nuk do të ndjeni më dhimbje të duarve të shkaktuara nga artriti.

Shënim:

Nëse ju keni dhimbje në qafë ose në pjesë të tjera të trupit, vendosni fasha të zhytura në këtë përzierje në zonën ku ndjeni dhimbje

