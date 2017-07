Ana e ndjeshme e Jul Dedës…do ju përlotë me këtë postim (Foto)

Aktori i humorit Julian Deda i ka dedikuar gjatë ditës së sotme mamasë së tij një urim të veçantë për ditëlindje.

Aktori ka publikuar një foto ku ai dhe nëna e tij kanë pozuar së bashku dhe ajo duket mjaft e re për moshën që ka. “Mam, u befsh 100 vjeç e shtrenjta ime?

Shikojeni pak kete foto. Une dhe kjo goca ketu kemi fiks 20 vite diference, por nuk kuptohet qarte se kush eshte me i ri se tjetri. Energjia dhe miresia jote i kthen vitet ne disa numra te pavlere, sepse mosha per ty nuk eshte kalendar, por ajo çfare ndjehesh. Te uroj te ndjehesh gjithmone e re dhe e rrethuar me gjithe dashurine, qe ti meriton. T’du fort,”-përfundon Juli postimin për nënën e tij./Gazeta Express/