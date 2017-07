Angelina Jolie diagnostifikohet me një sëmundje të rëndë (Foto)

Angelina Jolie ka folur për diagnostikimin me paralizën e “Bell Palsy” në një intervistë të re.

Në intervistën e dhënë për Vanity Fair, Jolie zbulon gjithashtu se asaj i është zhvilluar paraliza e Bell-it, përveç hipertensionit, vitin e kaluar, si pasojë e dëmtimit të nervave të fytyrës, duke shkaktuar njëra anë e fytyrës së saj të ulet.

“Nganjëherë gratë në familje e vënë veten të fundit,” thotë ajo, “derisa të manifestohet në shëndetin e tyre.” thotë aktorja e njohur

Jolie foli edhe për divorcin e saj nga Brad Pitt.

“Ka qenë koha më e vështirë tha 42 vjeçarja Jolie. “Ne të gjithë përpiqemi të bëjmë çmos për të shëruar familjen tonë.”, shkruan CBS News, transmeton gazetametro.net

Jolie dhe Pitt u ndanë pas 12 vjetësh së bashku. Dhe ndërkohë që ndarja erdhi si një tronditje për shumë, aktorja pranon se martesa e tyre filloi të shkatëroht ndërsa filmonte filmin e fundit “First They Killed My Father in Cambodia” Kamboxhia verën e kaluar./gazetametro.net