Apeli javën e ardhshme vendos për ankesat e PSP-së

Prokuroria Speciale ka parashtruar 20 ankesa lidhur me vendimet e Gjykatës Themelore të Shkupit për paraburgimet dhe masat e sigurisë që i kërkoi në fund të qershorit. Ky nuk është numri përfundimtar i ankesave pasi nuk janë përfshirë ankesat për vendimet për rastin “Titanik”, “Fortesa” dhe “Target”. Nga ankesat e deritanishme.

Sipas kësaj statistike, Prokuroria Speciale praktikisht ankohet për të gjitha propozimet që nuk i pranoi Gjykata. Por, ankesa ndonëse jo-zyrtarisht, me siguri do të dorëzojë edhe pala mbrojtëse për pasaportat e marra. Sidoqoftë deri në këtë moment asnjë ankesë nuk ka arritur në Gjykatën e Apelit.

Ende nuk ka arritur asnjë ankesë nga Prokuroria Speciale ose nga të akuzuarit lidhur me vendimet e Gjykatës Themelore Shkupi I, për të cilat interesoheni. Gjykata e Apelit do t’i shqyrtoj ankesat në afatin ligjor prej 48 orëve, nga momenti kur do të pranohen- thonë nga Gjykata e Apelit Shkup.