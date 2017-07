Edhe gjatë natës së mbrëmshme banorët e Ohrit nuk patën qetësi nga tërmetet. Edhe pse janë rralluar, megjithatë prapë ka.

Tërmeti i fundit është regjistruar para tre orëve me intensitet prej 2.6 ballëve sipas shkallës së Rihterit me epiqendër në Ohër dhe me thellësi prej 2 kilometrave.

Gjatë natës ka pasur edhe tërmet prej 2.9 shkallëve me epiqendër 6 kilometra larg Ohrit me thellësi prej 0 kilometrave.