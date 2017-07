Dy tërmete dridhin Maqedoninë

Maqedonia përsëri dridhet nga tërmetet. Natën e kaluar, Ohri u godit nga dy tërmete.

Pas periudhës së qetë relative, e cila është ndjekur me një seri tërmetesh, përsëri është regjistruar një seri e re tërmetesh. I pari ishte regjistruar me fuqi prej 3.4 ballë të shkallës Rihter, me epiqendër në Ohër, me thellësi prej 2 Km.

Tërmeti i dytë me më pak intensitet prej dy 2 ballë të shkallës Rihter, kurse me 1 thellësi Km. Epiqendra poashtu ishte në Ohër.

Përndryshe, tërmeti më i fuqishëm që është regjistruar në periudhën e fundit ka ndodhur në Ohër, edhe atë me 5 ballë të shkallës Rihter.