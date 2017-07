Dy vjet pa komandant Shqiponjën

Më 23 korrik (të dielën) do të shënohet dyvjetori i vrasjes së Xhemal Rexhepit-Komandant Shqiponjës. Me këtë rast, në Kumanovë do të organizohet një Akademi përkujtimore për jetën dhe veprën e tij, shkruan Gazeta Lajm.

“Familje të Dëshmorëve, Luftëtar të UÇK-së, familjarë, shokë e dashamirë ju ftojmë në përkujtimin e dytë të KOMANDANT SHQIPONJËS, që do të mbahet më 23.07.2017 (e diel) ora 11:00 te salla e ish-komitetit në Kumanovë. Më pas, në ora 12:00 do të bëhen homazhe tek varri i Komandantit. Pjesëmarrja juaj do të nderon luftën heroike të Xhemail Rexhepit-Komandant Shqiponjës me shokë. Me respekt Familja Shqiponja”, thuhet në paralajmërimin e këtij rasti.

“Jeni të mirëseardhur gjithë ju, Luftëtarë dhe Bashkëluftëtarë të Shqiponjës. Ardhja juaj nderon Komandantin dhe Familjen tonë”, thotë Qahil Rexhepi, vëllai i Komandant Shqiponjës.

Xhemail Rexhepi-Shqiponja u vra para dy viteve në selinë e BDI-së në Kumanovë. Të dyshuar për këtë vrasje janë u.d. kryetari i degës së BDI-së në Kumanovë, Bajram Limani dhe Amir Latifi, por familjarët kanë akuzuar drejtpërdrejtë edhe kryetarin e BDI-së Ali Ahmeti si fajtor për këtë vrasje.