Edi Rama ndalohet nga policia në aeroportin e Amsterdamit për verifikim?

Pas mbarimit të ceremonisë së betimit të Presidenti Ilir Meta, kryeministri Edi Rama është nisur drejt Rinasit. Aty e priste një çarter dhe rreth orës 24:00 të ditës së djeshme, Edi Rama ka udhëtuar për jashtë vendit me destinacion sekret.

Ndërkohë një qytetare në aeroportin e Amsterdamit ka shkrepur një foto të Edi Ramës, ku sipas saj kryeministri po shoqërohet nga policia e aeroportit për verifikim në një zyrë.

“Kryeministri i Rilindjes udhëtonte mbrëmë për Holandë, si karagjoz që është, prapë me atlete sikur po shkon të luaj futboll. E ndalon policia holandeze dhe e merr në zyrë. Ky nuk është kryeministri im, por i deleve që e votuan. Shkoi me pushime në Hollandë, po ju pabuksa që e votuat ku do i bëni pushimet? Apo po mendoni ku të gjeni lekë për librat e fëmijëve tuaj?” – shkruan dërguesja e fotos.

Më pas Rama është lënë i lirë të lerë aeroportin e Amsterdamit.