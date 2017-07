Eni Koçi feston ditëlindjen, ja nga kush merr urimin më të bukur (Foto)

Këngëtarja e njohur feston ditëlindjen.

Eni Koçi feston sot 20 vjetorin e saj. Edhe pse ende shumë e re ajo është e dashur për publikun dhe shumë e suksesshme në karrjerën e saj.

Eni ka marrë një urim special nga motra e saj, Greta E.cila i dedikon gjithë dashurinë që ka për të. Greta e ka cilësuar motrën e saj si gjënë më të shtrenjtë.

‘Gjeja me e shtrenjte e imja sot ka ditlindjen…Eni te uroj edhe 100 vite te lumtura te mbushura me mbaresi,shendet dhe nje karriere te shkelqyer.Ti je personi qe dua me shume ne kete bote. Gezuar ditëlindjen princesha ime. ‘-shkruan këngëtarja krah fotos së motrës së saj.

/Gazeta Express/