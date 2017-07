FATI YT SOT/ HOROSKOPI 21 KORRIK 2017

Dashi

Dukeni të qetë, por në fakt diçka ju mban në ankth. Largojini mendimet negative dhe bëni diçka konkrete për të ruajtur harmoninë me partnerin. Ata që janë vetëm, mund të hidhen drejt njohjeve të reja. Ndoshta mund të gjejnë shpirtin e tyre binjak. Për fatin e mirë, rezultatet do të duken në punë dhe do të ndiheni shumë mirë. Tashmë, do të jeni të bindur se sforcimet i’a kanë vlejtur.

Demi

Do të jetë një ditë plot kontraste dhe keqkuptime në dashuri. Një person i cili vjen nga e kaluara, do të rikthehet dhe do ju turbullojë mendimet. Bëjini të kuptojë se e tashmja juaj, është mirë kështu siç është. Për ata që janë vetëm do të jetë një ditë mjaft pozitive, kur do të marrin një deklaratë dashurie e cila do i lumturojë. Në punë, ndonjë pakënaqësi do ju shtyjë të këmbëngulni. Mos i braktisni projektet që i keni përzemër.

Binjaket

Gjatë kësaj të enjteje do të kërkoni ngushëllim tek partneri dhe do të shuani çdo dyshim që deri më tani ju ka përndjekur. Konfirmimi i lidhjes tuaj, është i rëndësishëm. Ata që janë vetëm, mund të bëjnë një zgjedhje vendimtare dhe më në fund do të zgjidhin një çështje që kishin lënë pezull. Sa i takon punës, sforcohuni paksa, por mos i lini në mes idealet tuaja. Ecni larg, pa u hutuar.

Gaforrja

Në dashuri do të jeni të padurueshëm dhe të mbushur me pasiguri. Jeni në kërkim të zgjedhjes së duhur për ta bërë sa më solide një lidhjen tuaj. Sfera intime, nuk është në maksimumin e saj. Kush është vetëm, duhet të dalë nga pasiviteti. Do të jeni gati të pranoni propozime të reja në punë. Financat, janë drejt përmirësimit të ndjeshëm.

Luani

Do të jeni në harmoni të plotë me personin që dashuroni dhe kjo do ju bëjë të ndiheni shumë mirë. Do të ndiheni si një njeri krejt tjetër. Ata që nuk janë në një lidhje, duhet të tregojnë kujdes ndaj thashethemeve si dhe duhet të largojnë miqtë e rremë. Në punë, do të jeni të vetëdijshëm për kapacitetin tuaj, por ende dikush nuk e ka vënë re. Shumë shpejt do të merrni konfirmimin.

Virgjeresha

Do të jeni të lodhur nga rutina e zakonshme dhe doni të shkëputeni prej saj. Nëse partneri/ja do të marrë një periudhë pushimi, mundohuni ta kaloni darkën jashtë. Do ju shërbejë për të qartësuar idetë. Kush është vetëm, gjatë kësaj dite mund të bëjë për vete një person që e simpatizon. E enjtja është një ditë e mirë për të mbyllur negociatat e punës, përqendrojini të gjitha energjitë tuaja.

Peshorja

Rikthimi i një personi të së kaluarës, do ua bëjë këtë ditë të padurueshme. Prania e tij/saj, do ju qëndrojë si hije, por mundohuni të mos humbni qetësinë, për të mos dëmtuar lidhjen që keni krijuar. Kush është vetëm, do të kalojë një mbrëmje argëtuese dhe me njohje të reja. Në sferën profesionale, ka ardhur momenti të përvishni mëngët, në mënyrë që të mos humbni atë që keni fituar. Tregoni aftësitë tuaja.

Akrepi

Do të jeni të trazuar dhe kjo gjë do të vihet re edhe nga partneri. Përpiquni të organizoni një shëtitje apo një piknik me personin që doni dhe do të rigjeni harmoninë. Për ata që janë vetëm, gjatë kësaj dite priten disa sqarime për t’u bërë. Një propozim i ri apo një kontratë e re, është pas dere në punën tuaj. Kini besim tek e ardhmja, pasi shumë shpejt do të përjetoni kënaqësi të shumta.

Shigjetari

Kjo ditë do të jetë shumë e mirë për të dashuruarit, do të jeni në harmoni të plotë me personin që dashuroni. Dedikojuni të gjitha gjërave fantazinë tuaj dhe do ia dilni më së mirë në raportin në çift. Kush është vetëm, duhet të ketë kujdes ndaj gjuhëve të këqija, pasi mund të ndikojnë në jetën e tyre. Në punë, këshillohet që të keni më shumë respekt ndaj mendimeve të të tjerëve. Idetë tuaja janë të mira, por duhet të merrni konfirmimin nga eprorët.

Bricjapi

Dita do të nisë me ndonjë të papritur, por do të ketë shumë gjëra pozitive për të cilat do mund të gëzoheni. Nëse keni një lidhje solide, nuk do të ndjeni asnjë shqetësim. Ata që janë vetëm, duhet të marrin një periudhë kohe për të reflektuar, lidhur me vendimet që duhen marrë në të ardhmen. Ndikimi pozitiv i yjeve në sferën profesionale do të ndihet kudo, duke sjellë fitime të mira.

Ujori

Merrni përsipër fajin tuaj dhe mos e qortoni partnerin/en për çdo mangësi që mund të ketë në çift. Ndonjëherë edhe sjellja juaj është e padurueshme. Kush është vetëm, do të zyrtarizojë lidhjen dhe do të mendojë vetëm për t’u argëtuar. Dita paraqitet e mirë për situatën financiare, për shkak se priten propozime të reja në punë. Do të jeni shumë intuitivë dhe do të dini të zgjidhni rrugën që duhet të ndiqni.

Peshqit

Do të përjetoni emocione të mrekullueshme me personin që dashuroni dhe jeta në çift do ju dhurojë kënaqësi të shumta. Partneri/ja e ka fituar plotësisht zemrën tuaj. Ata që janë vetëm, do të jenë shumë ambicioz dhe do të kërkojnë rrugë të reja për të realizuar ëndrrat e tyre. Në punë, era po ndryshon dhe ndonëse keni shumë rrugë për të bërë, në fund të tunelit do të shihni dritë.