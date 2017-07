Hoda dhe Xhaferi komentojnë Qeverinë e re – (VIDEO)

Qeveria e Maqedonisë tanimë ka mbushur një muaj jetë dhe funksionimin e kësaj garniture në “Fol Tash” në Televizionin Koha e ka komentuar Besim Hoda nga OVL-UÇK dhe Arianit Xhaferi nga Eco Guerilla. Hoda ka komentuar reformat e Qeverisë së re dhe punën e deritanishme, duke akuzuar kryeministrin Zaev për tentimin që të përfaqësoj të gjithë ministrat. Kjo sipas Hodës është tentativë e tij për të zbehur rolin e partive shqiptare. Xhaferi nga ana tjetër nuk e sheh Zaevin si “shpëtimtar” të vendit, me arsyetimin se mitizimi i një pushtetari çon në praktikën e pushtetit të kaluar, përcjellë Televizioni Koha.

Udhëheqësi i Eco Guerilla-s tregoi edhe si ka kaluar takimi me kryeministrin Zaev ku ai ka premtuar zgjidhjen e problemit të deponisë së egër në Tetovë dhe çështjen e “Jugohromit”. Ky do të jetë emisioni i fundit i “Fol Tash” me Venhar Ramadanin për këtë sezon. Ndiqeni këtë të hënë nga ora 21 e 40.