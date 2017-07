Horoskopi për ditën e sotme e hënë, 31 korrik 2017

Dashi – Influenca negative e Neptunit nuk do arrije dot te preke jetën sentimentale te çifteve sot. Si ju ashtu edhe partneri do e mbroni lidhjen qe keni krijuar dhe nuk do lejoni askënd t’ua prishe harmoninë. Nëse jeni ende vetëm do tundoheni mjaft nga një person qe do takoni rishtazi. Ne planin financiar do jete Saturni ai qe do iu ndihmoje t’i zgjidhni problemet.

Demi – Venusi do iu krijoje një ambient te ngrohte dhe mjaft romantik për jetën tuaj ne çift. Do ndiheni me te sigurt për lidhjen qe keni krijuar dhe do filloni te mendoni për te ardhmen. Beqaret do ndihen mire me takime qe do kenë, por nuk do tentojnë te hedhin hapa me tej. Ne sektorin e financave gjerat do shkojnë mire dhe mund te kryeni ndonjë transaksion me rëndësi.

Binjakët – Dashuria për te gjithë do ketë prioritet gjate kësaj dite. Pas një periudhe jo shume te qëndrueshme do bëni çmos qe te afroheni me tepër me partnerin tuaj dhe do dashuroheni ne mënyrë pasionate. Beqaret nuk do kenë fat për te gjetur personin ideal. Beni durim! Mos i anashkaloni problemet e vogla financiare sepse do keni vështirësi te mëdha me vone.

Gaforrja – Nuk iu pëlqen aspak te qëndroni ne qetësi dhe te prisni si do shkojnë gjerat ndërmjet jush me partnerin, përkundrazi do jeni plot energji dhe do e bëni me harmonik ambientin. Beqaret do e shfrytëzojnë ne maksimum lirinë qe kane dhe nuk do mendojnë për asnjë moment te krijojnë një lidhje. Financat ka rrezik te preken nga influenca negative e Uranit. Kujdes!

Luani – Për ata qe janë tashme ne nj lidhje te qëndrueshme do ndodhin gjera me serioze. Disa mund te vendosin te jetojnë bashke e disa te fejohen. Beqaret do kenë mundësi pa fund për takime, por do iu bien me shkelma dhe nuk do përfitojnë aspak. Perspektivat financiare janë goxha te mira. Situata me ne fund do jete ashtu si e keni dëshiruar. Mund te bëni edhe ndonjë shpenzim.

Virgjëresha – Lumtura ne çift do mbizotërojë gjate gjithë ditës se sotme. Venusi do e mbroje lidhjen tuaj dhe do e shtoje komunikimin. Pritet me tepër bashkëpunim dhe sensualitet. Beqaret nuk do kenë je dite te bukur, megjithatë shpresat humbin te fundit. Ne planin financiar do jene te shumte planetët qe do iu ndihmojnë ta përmirësoni situatën. Me pak durim do arrini atë qe doni.

Peshorja – Dite e mrekullueshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do kuptoheni mjaft mire me atë qe keni ne krah dhe do përjetoni emocione te shumta. Nëse jeni ende vetëm duhet te përfitoni nga ftesat qe do iu bëhen për te dale neper takime. Me pas e keni vete ne dore çfarë te bëni. Financat nuk do jene problematike, madje mund te bëni edhe investime.

Akrepi – Ndikimi i planetëve do jete mjaft pozitiv sot për jetën tuaj ne çift. Pritet një dite e bukur dhe e mbushur me komunikim. Askush nuk do arrije t’ua prishe bashkëpunimin. Beqaret do kenë një takim imresionues dhe qe mund t’ua ndryshoje rrjedhën e jetës. Përfitoni! Gjerat pritet te stabilizohen ne planin financiar. Nuk do shpenzoni pa u menduar dhe do mendoni me tepër për te ardhmen.

Shigjetari – Sot do i tregoni edhe njëherë tjetër partnerit tuaj sa shume qe e doni. Ai nga ana tjetër do ketë menduar për një surprize te madhe dhe emocionuese. Beqaret do ndihen gati te fillojnë një histori dashurie, por do e kenë te vështira ta gjejnë personin e duhur. Bëjini sytë katër. Ne planin financiar nuk priten probleme, megjithatë nuk do jeni te kënaqur nga situata.

Bricjapi – Veçoria me e mire e jetës suaj ne çift është sinqeriteti reciprok dhe bashkëpunimi. Edhe kur keni shume angazhime te tjera ju e gjeni kohen e duhur për ta kaluar me atë qe dashuroni. Beqaret me shume gjasa nuk do jene me te vetmuar sepse pritet një takim i veçante. Menaxhojini me kujdes te ardhurat gjate kësaj dite nëse nuk doni te keni vështirësi me vone.

Ujori – Ndikimi i yjeve ne planin financiar do jete i ndërlikuar. Nga njëra ane Saturni do sjelle probleme e mungese komunikimi dhe nga ana tjetër Urani do mundohet t’iu sjelle pak harmoni. Beqaret nuk duhet te presin ndonjë takim te rëndësishëm sot. Ekuilibri financiar nuk do ketë asnjë tronditje, megjithatë shpenzimet duhet te vazhdoni t’i bëni me maturi.

Peshqit – Dita e sotme do jete me e favorshme për ata qe janë vetëm sesa për çiftet. Meshkujt do e gjejnë menjëherë partneren e duhur, ndërsa femra do përjetojnë emocionet e ëndërruara qe ne takimin e pare me dike. Ata qe janë ne çift do kalojnë një dite te qete dhe pa probleme. Ne planin financiar duhet te bëni me tepër kujdes dhe te shpenzoni me mature.