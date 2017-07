IPSH Qendra e shëndetit publik Tetovë informon banorët e Komunës së Tearcës

Informohen banorët e Komunës së Tearcës se nesër mbrëma me datë 06 – 07 .07.2017 do të zhvillohet aksioni për dezinsektimin nga toka mvarsisht me kushtet klimatike .

Aksioni fillon nga ora 21:00 dhe do të vijon deri në 03:00 në orët e hershme të mëngjesit ,me qëllim të zvoglimit të numrit të mushkonjave.

Ме dezinsektimi do të përfshihen hapsirat e gjelbërta,vendbanimet dhe deponit në këtë rajon.

Luten bletarët dhe ndërmarjet bletare që të marin masat e duhura për mbrojtjen e bletëve .

Në rastë të prishjes së motit ,dezinsektimi do të realizohet në ditë më të mirë ku dhe paraprakisht do të informohen banorët .Transmeton Koha