Kastro Zizos si pëlqen hunda vendos ta operojë (Foto)

Por ishte e pazakontë një video e Kastro Zizos ku thotë se ka marrë vendimin për të operuar hundën. Emrin e klinikës që ka zgjedhur nuk është nevoja t’jua themi se ju tashmë e dini ku shkojnë VIP-at.

Teksa po darkonte me doktorin e VIP-ave Skerdi Faria dhe disa miq të tij, Kastro, ka realizuar një video të shkurtër kur tregon për vendimin e marrë. Për pak do ta besonim nga qëndrimi serioz i Kastros derisa lexojmë atë që doktori ka shkruar me humor poshtë videos: Po e fillojmë nga hunda e pastaj do t’i bëjmë edhe trapiant të trurit, do t’ia mbushim me silikon. @kastro_zizo_

Gjithçka duket si në kuadrin e shakasë por thonë se ajo është gjysma e së vërtetës. Mëposhtë gjeni videon dhe vendoseni vetë nëse Kastro do ta bëjë apo jo hundën.