Këngëtarja shkodrane mohon vëllanë që u mbyt dje, zbulohet e vërteta tronditëse

Ditën e djeshme një makinë ka rënë nga Ura e Gjadrit, Shkodër dhe si pasojë humbi jetën një 9-vjeçar.

Ne media u deklarua se vogëlushi i quajtur Frrok Marku ishte gjysmë vëllai nga babai i këngëtares Elizabeta Marku. Në lidhje me lajmin ka patur një reagim nga menaxheri i këngëtares i cili ka sqaruar ndjekësit e saj se:

“Në emrin tim dhe të Elizabetës i shprehim ngushëllime familjarëve të viktimës, por nga ana tjetër deklaroj se vëllezërit dhe familja e Elizabetës janë shëndosh e mirë, dhe viktima nuk është i afërm i i saj”

Sipas shqipëriaime.al ky deklarim i menaxherit është një gënjeshtër e pastër dhe e ulët e këngëtares, pasi Elizabeta me të vërtetë as nuk “do ta shohë” me sy të atin por mbiemrin e tij e mban akoma. E pra të njëjtin baba kishte dhe djali i vogël që vdiq dje fatkeqësisht.

Por si qëndron e vërteta?

E zbuluar nga shqiperiaime ime nga burime të të afërmve të saj, Elizebeta dhe mamaja e saj prej shumë vitesh janë ndarë nga Marku, ato jetojnë në Tiranë ndërsa Marku jeton në kushte shumë të vështira ekonomike në fshatin Naraç, Shkodër.