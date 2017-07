Komandant Malisheva, i arrestuar në Kumanovë shkruan letër nga burgu, ka një thirrje për të gjithë shqiptarët

Muhamet Krasniqi, i njohur si Komandant Malisheva, i cili u arrestua në konfliktin e Kumanovës, përmes një letre të dërguar nga burgu në redaksinë e gazetës “Bota sot”, ka bërë thirrje për të gjithë shqiptarët për mobilizim të përgjithshëm për bashkim kombëtar.

“Historia e popullit shqiptar është e mbushur me përpjekje të vazhdueshme për çlirim dhe bashkim kombëtar, ideal që është edhe amaneti i dëshmorëve të kombit. Ky ideal duhet ta përmbushim në vazhdim edhe ne të gjallët, sepse vetëm dëshmorët e kombit e kanë përmbushur amanetin për luftë deri në frymëmarrjen e fundit, kurse ne të gjallët akoma duhet të punojmë për liri nga okupatorët”, thuhet në letrën e Komandant Malishevës, përcjellë “Bota sot”.

Sipas tij, kjo luftë nuk do të jetë agresore dhe nuk është “terroriste”, por është luftë çlirimtare antikoloniale.

“Duke qenë një luftë të drejtë për “prerjen e bishtit” të armiqve nga oborri ynë i okupuar nga këta “mysafirë” të paftuar (që erdhën në shtëpinë tonë me dhunë e duke i vrarë banorët e tokës shqiptarë), kërkohet pra ndërgjegjësimin e popullit dhe MOBILIZIMIN E PËRGJITSHËM kundër shteteve koloniale antishqiptare”, thuhet ndër tjera në letrën e Muhamet Krasniqit, Komandant Malisheva.

Ja letra e plotë:

GJAKU NA THËRRET NË MOBILIZIM TË PËRGJITHSHËM PËR BASHKIM KOMBËTAR!

Muhamet Krasniqi – Komandant Malisheva

Beteja e Kumanovës ka dëshmuar forcën e popullit shqiptar për të luftuar kundër okupatorit. Në këtë beteje, ne djemtë e UÇK kemi luftuar përballë një ushtrie të tërë serbo – sllavo-maqedonase e bullgare dhe rezistuam para okupatorit megjithë tradhtinë ndaj nesh.

Por kjo ishte një beteje e vetme në vijim nga lufta e përgjithshme e popullit shqiptar për çlirim dhe bashkim kombetar, sepse dihet se shqiptarët janë të pushtuar dhe të kolonizuar nga pushtuesit dhe kolonizatorët sllavo dhe duhet në fund të fitojë lirinë dhe shtetin e vetëm kombëtar shqiptar, Shqipërinë Etnike.

Historia e popullit shqiptar është e mbushur me përpjekje të vazhdueshme për çlirim dhe bashkim kombëtar, ideal që është edhe amaneti i dëshmorëve të kombit. Ky ideal duhet ta përmbushim në vazhdim edhe ne të gjallët, sepse vetëm dëshmorët e kombit e kanë përmbushur amanetin për luftë deri në frymëmarrjen e fundit, kurse ne të gjallët akoma duhet të punojmë për liri nga okupatorët!

Pra, gjaku shqiptar thërret që o sot, o kurrë të gjithë shqiptarët të punojmë për bashkim kombëtar, të mobilizohemi në luftë çlirimtare për vetëvendosje dhe dekolonizim!

Kjo luftë nuk do të jetë agresore, nuk është “terroriste” siç na paraqitën okupatorët tanë por është luftë çlirimtare antikoloniale kundër shteteve që kanë pushtuar, vrarë, asimiluar, burgosur e dëbuar shqiptarët në trojet e tyre etnike nga 1878 e më tutje.

Duke qenë një luftë të drejtë për “prerjen e bishtit” të armiqve nga oborri ynë i okupuar nga këta “mysafirë” të paftuar (që erdhën në shtëpinë tonë me dhunë e duke i vrarë banorët e tokës shqiptarë), kërkohet pra ndërgjegjësimin e popullit dhe MOBILIZIMIN E PËRGJITSHËM kundër shteteve koloniale antishqiptare.

Ne kemi forcë ushtarake të mjaftueshme të thyejmë të gjithë shtetet armike e t’i dëbojmë nga trojet tona amtare. Kjo forcë buron nga ideali i brendshëm shpirtëror për çlirim dhe ribashkim kombëtar, sepse me përkushtim e vetmohim po thyhen edhe malet, jo ushtritë armike…

Mos qendroni indiferentë o shqiptarë ndaj kësaj detyre që e kemi të gjithë ndaj atdheut e mbi të gjitha mos e tradhtoni atdheun duke bashkëpunuar me armiqtë e me shërbimet e tyre të fshehta antishqiptare!

Të gjithë do të vdesim e do të na mbulojë dheu dy metër nën tokë, por së paku të punojmë tërë jetën me nder e me atdhedashuri për Shqipërinë tonë Etnike…!!