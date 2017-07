Kremlini shprehu skepticizëm për deklaratën e kryeministres serbe Ana Bërnabiq

Kremlini me skepticizëm të caktuar e vlerëson deklaratën e kryeministres serbe Ana Bërnabiq se paraprakisht do ta zgjedhin BE-në sesa Rusinë në rast se vendi do të jetë i detyruar që të përzgjedhë, deklaroi ndihmësi i presidentit rus Jurij Ushakov.

“Sa e afërt është Serbia me BE-në, kjo është ende një çështje e hapur”, tha ajo, ndërsa transmeton Sputnik.

Nëse Serbia është e detyruar që të përzgjedhë midis lidhjeve më të afërta me Rusinë dhe anëtarësimin në Bashkimin Evropian, do të vendosë për të dytën”, deklaroi kryeministrja e Serbisë Ana Bërnabiq në intervistë për agjencinë amerikane Blumberg.