Kush mund tja kaloje Big Mamës edhe në dasmë (Foto/Video)

Big Mama me muaj të tërë është vënë në fokus duka e saj e cila ka humbur peshë të madhe dhe duket për mrekulli edhe pse ajo edhe me peshën që kishte u ndjente mirë me vetën.

Ka kohë që nuk ka sjell ndonjë projekt konkret por ajo më shumë i është përkushtuar emisionit të cilin realizon. Big Mama ka ofruar për ndjekësit e saj disa pamje e cila ka ndryshuar ngjyrën e flokëve dhe që i shkon aq bukur, Dhe kështu duket në një aheng familjar ku pikërisht është ajo që përkujdeset për atmosferën aty.