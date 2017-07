Ky do të jetë moti sot në Maqedoni

Moti sot do të jetë i ndryshueshëm me diell dhe vranësira të kohë pas kohshme. Në orët e pasditës do të ketë kushte për reshje lokale të shiut dhe bubullima, veçanërisht në pjesën veriore dhe perëndimore të vendit.

Temperatura minimale do të jetë nga 10 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale nga 25 deri në 32 gradë Celsius. Në Shkup do të kemi mot të ndryshueshëm me dell dhe vranësira, ndërsa do të fryejë erë e fortë nga drejtimi veri-perëndimor. Në orët e pasditës pritet të ketë bubullima dhe reshje të shiut. Temperatura e ditës do të lëvizë nga 16 deri në 29 gradë Celsius.