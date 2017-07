Ky do të jetë shteti i parë evropian me 5G

San Marino do të jetë shteti i parë në Evropë që do të ketë rrjetin 5G. Kjo do të arrihet falë marrëveshjes që ka arritur me Telecom Italian.

Shpejtësia e internetit pritet të jetë 10 herë më e lartë se normalisht.

Projekti do të fillojë me implementimin e antenave 5G dhe atyre me “qeliza inteligjente,” të lidhura me fibra optike. /Indeksonline/