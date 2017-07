Ky është projekti i ri i Taravarit

Ministri Taravari prezenton projektin “Mjeku Yt

Si pacientë, në ordinancat e mjekëve shkojmë kur kemi ndonjë problem shëndetësor dhe atëherë ilaçin e gjejmë te mjekët tanë, por a keni pyetur se çka i ka nxitur ata të merren me këtë profesion human dhe fisnik?

Për t’u përgjigjur këtyre pyetjeve, vendosëm ta fillojmë këtë praktikë – njëherë në javë me nga një mjek prej shëndetësisë publike të bisedojmë për atë se si ka vendosur të bëhet mjek, për përvojat pozitive me pacientët, mbi të gjitha të shpërndanë raste kur me përkushtimin e tij ka shpëtuar jetën e njeriut.

Qëllimi i MJEKU YT është që t’i njohim më mirë mjekët tanë dhe të ju inspirojmë edhe juve të ndani përvoja pozitive me mjekët e shtetit tonë.

Vetëm me bashkëpunim të mirë me mjekët mund të nxisim ndryshime pozitive në shëndetësinë tonë.