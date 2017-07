Marrëveshja e fqinjësisë së mirë Maqedoni-Bullgari do të publikohet para se të ratifikohet

Kryeministri Zoran Zaev i ka hequr dilemat në lidhje me marrëveshjen e fqinjësisë së mirë me Bullgarinë, marrëveshje që është duke u kritikuar, edhe pse ende nuk është publikuar përmbajtja, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Zaev ka bërë të ditur se marrëveshja do të publikohet dhe se fjalën e fundit do ta ketë Kuvendi i Maqedonisë që do të duhet ta ratifikojë. Ai ka shtuar se ndryshimet e librave do të bëhet nga historianët dhe ekspertët e të dy vendeve, të cilët do ta shqyrtojnë përmbajtjen e librave./Telegrafi/