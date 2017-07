Me mbështetje nga UNDP, ofrohet zgjidhje inovative për qasje më të mirë deri te shërbimet

“Ofrimi i shërbimeve në nivel lokal duhet të përmirësohet përmes lehtësimit dhe mënyrat e ofrimit deri te administrata komunale dhe kyçjen e qytetarëve në krijimin e shërbimeve dhe mënyrat e ofrimit të tyre”, theksoi ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Suhejl Fazliu dhe përfaqësuesja e përhershme e UNDP-së në RM, Louisa Vinton, në takimin e sotëm të Bordit drejtues nga projekti për Zgjidhje inovative për qasje më të mirë deri te shërbimet,

Për këtë qëllim, Ministria e Vetëqeverisjes lokale në bashkëpunim me UNDP-në do të punojnë në krijimin e kushteve për rritjen dhe avancimin e shërbimeve të cilat qytetarët do të mund t’i fitojnë përmes rrugës elektronike, si dhe për avancimin e konceptit për marrjen e shërbimeve në një vend, përmes zhvillimit të qendrave funksionale për shërbime në të gjitha komunat.

“Ministria e Vetëqeverisje Lokale në fokus i ka qytetarët të cilët në komuna sigurojnë numër të madh. Sistemi i Vetëqeverisjes lokale, përfshirë edhe resuret administrative dhe financiare të komunave duhet të funksionojë në pajtim me nevojat e qytetarëve. Për këtë arsye Ministria do të sigurojë mekanizma të cilët do të mundësojnë menaxhim më efikas, më transparent dhe llogaridhënëse në nivel lokal, tha Fazliu, njofton AIM.

Përfaqësuesja i përhershme e UNDP-së në Maqedoni Louisa Vinton e përshëndeti bashkëpunimin me Ministrinë dhe theksoi se ky projekt do të përmbushet me projekt të ri për përmirësimin e menaxhimit lokal, financuar nga Bashkimi Evropian, e cila gjithashtu do të zbatohet nga ana e UNDP, që do të thotë mbështetje në sigurimin e shërbimeve në periudhën e ardhshme. /Telegrafi/