Në Turqi arrestohen mbi 1000 persona në operacion antiterroriste

Autoritetet turke gjatë javës së fundit kanë arrestuar 1.098 persona të dyshuar për lidhshmëri me grupe terroriste ose me tentimin e pasuksesshëm për grusht shtet vitin e kaluar, transmeton BTA.

Siç thuhet në kumtesën e Ministrisë turke të Punëve të Brendshme të publikuar sot, 831 prej tyre janë të dyshuar për lidhshmëri me lëvizjen e predikuesit islamik Fetullah Gjylen, i cili jeton në SHBA dhe të cilin Ankaraja e llogarit për përgjegjës për grusht shtetin nga korriku i vitit 2016.

dyqind e trembëdhjetë të tjerë janë të dyshuar për lidhje me Partisë ilegale Punëtore Kurde (PKK) që tanimë 30 vite zhvillon luftë të armatosur me forcat e sigurisë, dhe konsiderohet për organizatë terroriste në Turqi, SHBA dhe BE.

Dyzet e gjashtë të tjerë janë arrestuar për lidhje me grupin terrorist Shteti Islamik, ndërsa tetë persona për lidhje me “grupe majtiste terroriste”, qëndron në kumtesë.

Pas tentimit për grusht shtet vitin e kaluar më 15 korrik, autoritetet turke arrestuan gjithsej rreth 50.000 persona, ndërsa pa punë mbetën mbi 150.000 nëpunës në Armatë, shërbimet shtetërore dhe sektorin privat