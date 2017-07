Nimetz nuk do të takohet me Gruevskin!

Matthew Nimetz, ndërmjetësuesi në bisedimet për çështjen e emrit, nuk do të takohet me kryetarin e OBRM-PDUKM, Nikolla Gruevski, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Nimetz pas bisedimeve me kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti, duheshte të zhvillojë takim edhe me Gruevsakin, por, nga OBRM-PDUKM nuk kanë konfirmuar se do të ndodhë një gjë e tillë, madje as edhe nëse Gruevski ka qenë i ftuar.

Nemetz sot në mëngjes është takuar edhe me kryeministrin Zoran Zaev dhe me ministrin e MPJ-së Nikolla Dimitrov, kurse dje ka zhvilluar takim me kryetarin e RM-së, Gjorge Ivanov. /Telegrafi/