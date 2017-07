Osmani zbulon planin e ‘koduar’ 3-6-9

Është çështje dite kur do të publikohet dhe do të paraqitet para Komisionit evropian “Plani 3-6-9”, i njohur ndryshe si “Udhërrëfyesi për reformat”.

Zv/kryeministri për Çështje evropiane Bujar Osmani tha për Alsat- M se plani përmban të gjitha masat që duhet të ndërmerren në periudhën 3 mujore, 6 dhe 9 mujore edhe atë në 16 sfera të ndryshme.

Kryesisht sipas Osmanit, në 3 mujorin e parë do të realizohen masat që nuk kërkojnë ndryshime ligjore dhe njëherësh do të kryhen përgatitjet e duhura për ndryshimet ligjore që do të duhet bërë në dy periudhat tjera.