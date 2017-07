Përgjaket Tetova, krisma dhe rrahje masive, disa të plagosur (FOTO)

Në minutat e para të mesnatës në Tetovë janë dëgjuar disa të shtëna nga armë zjarri, ku për pasojë kanë mbetur të plagosur dhe të lënduar disa persona.

Incidenti ka ndodhur në rrugën “Dervish Carra” në kafeterinë “Bar Code”. Sipas dëshmitarëve që bëjnë të ditur për TetovaSot thonë se deri te incidenti ka ardhur si pasojë e zënkes me dy grupeve, dhe më pas ka eskaluar situata ku janë dëgjuar edhe disa të shtëna, me ç’rast ka edhe të plagosur. Të plagosurit janë transferuar me autoambulancë në Klinikën e Spitalit të Tetovës.

Ekipiet e policisë së Tetovës janë në vendngjarje dhe po hetojnë incidentin.

Ende nuk dihen motivet e kësaj zenke të armatosur, por se policia po punon në zbardhjen e plotë të rastit.

Siç shihet në fotografitë që ka realizuar gazetari i portalit TetovaSot, shihen edhe xhama të thyera që janë shpërndarë edhe nëpër rrugë.