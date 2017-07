Puntorët e arsimit nesër protesta në Bogovinë

Pas mos zgjdihjes së situatës rreth zgjedhjes së ushtruesit të detyrës për kryetar të komunës së Bogovinës, Sindikata Regjionale e arsimit në komunën e Tetovës dhe komunat rurale njofton se nesër do të mbahet protesta me fillim në orën 9 para komunës së Bogovinës.Kjo është vendosur në mbledhjen e sotme të Sindikatës Regjionale të arsimit në komunën e Tetovës dhe komunat rurale “Organizimin e protestës me përkrahje të Organizatve bazë të regjionit të dala nga iash komuna e Tetovës dhe organizatve baze të komunës së Bogovinës me, datë 06/07/2017, nesër në ora 9.oo, para komunës së Bogovinës.Formimi i Këshillit të protestës i udhëhequr nga krytarja e Këshillit Regjional të SASHK-ut

Teuta Sejfullahi dhe kryetarët e Organizatve bazë të SASHK-ut nga gjashtë shkollat e Komunës së Bogovinës.Senzbilizimin e institucioneve përkatse si: Ministria e arsimit dhe shkencës, Ministria e Pushtetit lokal, Ministria e Punës dhe politikës sociale, për gjendjen integrale dhe tejkalimin e saj në interes të punësuarve në shkollat përkatse.Në qoftë se nuk arihet zgjedhje konstruktive në interes të punsuarve në shkollat përkatse Këshilli Regjional doti radikalizoj protestat në përputhje me Statutin dhe regulloren e SASHK-ut në veprimet e mëtutjeshëme mvarsisht nga situata”, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Sindikata e Arsimit në rajonin e Tetovës dhe komunat rurale.Transmeton Koha