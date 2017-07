Raporti i vërtet i Adelines, Emes e Zanfines me babain (Foto)

Përmirësimi i raporteve ka ndodhur pas vdekjes së ish bashkëshortes, pasi Rexhepi ju gjet pranë të bijave të munguara.

Thuhet se ka raport më të afërt me Emen, që është vajza e tij e vetme e pa inkuadruar në muzikë, shkruan “Kosovarja”

Megjithatë, ai nuk ka lënë pa reaguar as me rastin e lindjes së nipit, djalit të Adelines, pasi ka shpërndarë në faqën e tij në Facebook” nje video ku shfaqet Adelina bashkë me të birin

Pra, relacioni babë – bija ka ndryshuar për të mirë./Kosovarja/