Rita Ora ka qenë e ftuar në emisionin e Jimmy Fellon ku performoi këngën e saj ‘Your Song.’

Ajo që mori vëmendjen në gjithë interpretimin ishte veshja e 26-vjeçares. Rita u shfaq me flokë të crregullt dhe me xhaketë lëkure që duket e njëjtë me ato të rokerave në vitet ’70, por e përshtatur me modernen.

‘Your Song’ është kthyer në një hit për këtë verë, por Rita e tregoi edhe një herë se zëri i saj është i mahnitshëm pasi këndoi e shoqëruar me një bandë muzikore.